О своем открытии сообщили китайские ученые, проанализировав данные, собранные марсоходом "Чжужун".

На Марсе нашли побережье древнего океана. Об этом сообщили в научном журнале исследований PNAS.

О своем открытии сообщили китайские ученые, проанализировав данные, собранные марсоходом "Чжужун". В исследовании отмечается, что на северных равнинах зафиксировали существование древнего марсианского океана. Ученые отметили, что интерпретировали погружающиеся отражатели на юге равнины как прибрежные осадочные отложения, образованные древними океанскими волнами.

Также в опубликованном исследовании сообщается, что найденные обширные отложения имеют структуру, аналогичную структуре прибрежных отложений на Земле.

Ранее мы сообщали, что в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус.

Фото: pnas.org