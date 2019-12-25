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На Марсе нашли побережье древнего океана
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На Марсе нашли побережье древнего океана

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О своем открытии сообщили китайские ученые, проанализировав данные, собранные марсоходом "Чжужун".

На Марсе нашли побережье древнего океана. Об этом сообщили в научном журнале исследований PNAS.

О своем открытии сообщили китайские ученые, проанализировав данные, собранные марсоходом "Чжужун". В исследовании отмечается, что на северных равнинах зафиксировали существование древнего марсианского океана. Ученые отметили, что интерпретировали погружающиеся отражатели на юге равнины как прибрежные осадочные отложения, образованные древними океанскими волнами.

Также в опубликованном исследовании сообщается, что найденные обширные отложения имеют структуру, аналогичную структуре прибрежных отложений на Земле.

Ранее мы сообщали, что в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус.

Фото: pnas.org

Теги: исследование, марс, ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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