В Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

Исследование было проведено в лаборатории Гуанчжоу.

В Китае вирусологи обнаружили у летучих мышей новый коронавирус. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По информации источника, этот вирус может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Уточняется, что речь идет о новой линии коронавируса HKU5. Исследование было проведено в лаборатории Гуанчжоу. Ученые отмечают, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. Они также добавили, что "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать".

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