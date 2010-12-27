На Макарова подали заявление в Следком за "вмешательство в выборы"

Муниципальный депутат Василий Кунин попросил провести проверку в отношении спикера.

Муниципальный депутат Василий Кунин подал заявление в Следком на спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, который сам признался во вмешательства в муниципальные выборы.

Муниципальный депутат попросил провести проверку в отношении спикера и возбудить в его отношении уголовное дело по статье " Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

Ранее во вмешательстве в выборы Макарова обвинила Элла Памфилова. Глава ЦИК рассказала, что есть сведения о его "неприглядной роли в муниципальной кампании".

Фото: assembly.spb.ru