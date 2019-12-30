На Ладожском озере заметили ледяные диски

Фотографии были сделаны кандидатом биологических наук Павлом Глазковым во Всеволожском районе Ленобласти.

Во вторник, 7 января, на своей странице "ВКонтакте" автор видеоблога "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал о необычной находке на Ладожском озере.

Натуралист рассчитывал заснять нерест налима, однако из-за теплой температуры воздуха рыба ушла на глубины озера.

После изучения 5-и километров каменистого мелководья, специалист не нашел рыб, но обнаружил ледяные круги, которые образуются на воде после резких заморозков.

Ранее мы сообщали о том, что в ближайшие два дня в Ленобласти ожидается усиление ветра.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков / "ВКонтакте"