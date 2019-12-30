В ближайшие два дня в Ленобласти ожидается усиление ветра

Региональное ГУ МЧС призывает быть особенно внимательными в непогоду.

В 47-м регионе в среду, 8 января, порывы ветра могут составлять 15-20 метров в секунду. На следующий день, 9 января скорость ветра составит 17 метров в секунду. На следующий день, 10 января, на дорогах будет гололедица. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Из-за неблагоприятных погодных условий прогнозируется повышенная вероятность аварийных ситуаций на дорогах и объектах ЖКХ, включая обрыв электропроводов.

Ранее мы рассказывали, что в России установилась аномально теплая погода.

Фото: pexels