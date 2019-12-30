В России установилась аномально теплая погода

Аномалия связана с теплым фронтом.

На всей территории Росси зафиксирована положительная температурная аномалия. Об этом РИА "Новостям" сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика на европейской территории страны температура выше нормы на шесть-восемь градусов, на азиатской — от восьми до двадцати градусов. Самые сильные аномалии замечены в Красноярском крае и Якутии.

Вильфанд добавил, что, теплая погода продержится и на Рождество.

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