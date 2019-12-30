В православный Сочельник Петербург припорошит снегом

Утром и днем на дорогах возможна сложная обстановка из-за погодных условий.

В понедельник, 6 января, в Петербурге ожидается снегопад. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале новой недели ожидается облачная погода, ночью с прояснениями.

В ночь на 6 января существенных осадков не ожидается, однако утром и днем по всему городу выпадет снег. Ветер примет юго-западное и южное направление и будет дуть со скоростью в 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов со знаком "минус", а днем потеплеет до -1...+1 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться ночью, а утром и днем понижаться.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу предупреждают, что утром и днем на дорогах города ожидается сложная обстановка.

Ранее мы сообщали о том, что спасенный из пожара на Ленинском проспекте 9-летний мальчик скончался.

Фото: Pixabay