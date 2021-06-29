На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах

Эстебан Ласо Эрнандес рассказал о необходимости расширять экономическое сотрудничество.

На Кубе заявили о необходимости активного и эффективного участия России в инвестиционных проектах республики. Об этом политикам в верхней палате российского парламента сообщил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета республики Эстебан Ласо Эрнандес. Иностранный политик выступил перед сенаторами РФ в Москве. Гость Совета Федерации РФ уточнил, что на острове существуют большие экономические возможности в связи с принятым 118 законом о зарубежных инвестициях.

Укрепление торгово-экономических отношений их вывод на уровень наших политических связей является ключевым аспектом. Придание импульса важным процессам в финансовой, энергетической и агропромышленной сфере имеет крайне важное значение. Эстебан Ласо Эрнандес, политик из Кубы



Власти Кубы призывают российские регионы принять участие в реализации национального плана социально-экономического развития на период, объявленный до 2030 года.

Путин: СССР и Россия всегда поддерживали Кубу в борьбе за независимость.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации