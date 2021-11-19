На Кубе заявили о готовности поставлять вакцины от COVID-19 в ЕАЭС

Мануэль Марреро Крус готов помочь ЕАЭС справиться с пандемией.

На Кубе заявили о готовности поставлять собственные вакцины от COVID-19 на территорию ЕАЭС. Такое заявление на расширенном межправительственном заседании стран Евразийского экономического союза сделал премьер-министр республики из Латинской Америки. Также иностранец подтвердил готовность выдавать разрешения на размещения производств препарата внутри ЕАЭС.

Я вновь подтверждаю нашу готовность делиться нашим скромным опытом в борьбе с коронавирусом и сотрудничать в производстве и поставке этой продукции государствам блока. Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы

Напомним, что кубинские ученые разработали пять вакцин против коронавируса. Три разработки принадлежат Институту вакцин Финли (Soberana 01, Soberana 02 и Soberana Plus). Еще две вакцины находятся на стадии клинических исследований в местном Центре генной инженерии и биотехнологии CIGB. Речь идет о интраназальном препарате Mambisa и инъекционном Abdala. Крус рассказал, что эффективность Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus говорит о том, что страна развивается.

Мишустин: ЕАЭС нужны условия для безопасного пассажирского сообщения.

Фото и видео: Заседание Евразийского межправительственного совета