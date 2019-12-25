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В Центральном районе установили мемориальную табличку в память горожанах, погибших при взрыве на Крымском мосту
Сегодня, 17:30
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В Центральном районе установили мемориальную табличку в память горожанах, погибших при взрыве на Крымском мосту

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На улице Рубинштейна горожане посадили рябину и клен в память о жертвах атаки на мост. 

На Малой Садовой появился мемориал в память о погибшей семье на Крымском мосту. Как рассказала "Фонтанка", около дома № 8 установили табличку с фото петербуржцев Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой. 

Напомним, пара погибла во время взрыва на переправе через Керченский пролив. Тела мужчины и женщины достали из воды. Известно, что влюбленные работали гидами. 

На улице Рубинштейна горожане посадили рябину и клен в память о жертвах атаки на мост. 

Ранее на Piter.tv: ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту.

Фото: ВКонтакте / Приморский район

Теги: крымский мост, памятная табличка, погибли петербуржцы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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