В Центральном районе установили мемориальную табличку в память горожанах, погибших при взрыве на Крымском мосту

На улице Рубинштейна горожане посадили рябину и клен в память о жертвах атаки на мост.

На Малой Садовой появился мемориал в память о погибшей семье на Крымском мосту. Как рассказала "Фонтанка", около дома № 8 установили табличку с фото петербуржцев Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой.

Напомним, пара погибла во время взрыва на переправе через Керченский пролив. Тела мужчины и женщины достали из воды. Известно, что влюбленные работали гидами.

На улице Рубинштейна горожане посадили рябину и клен в память о жертвах атаки на мост.

Ранее на Piter.tv: ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту.

Фото: ВКонтакте / Приморский район