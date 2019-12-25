В Петербурге установили памятную табличку на доме пропавшей поэтессы Екатерины Мильман-Петровой

Инициаторами увековечивания памяти выступили почитатели творчества поэтессы.

На фасаде дома №52 по улице Маяковского в Петербурге, где с 1962 по 1972 год жила художница и поэтесса Екатерина Мильман-Петрова, появилась мемориальная доска. Инициаторами увековечивания памяти выступили почитатели её творчества: пенсионер Валерий Петров, блокадница Зинаида Билитис и дворник Михаил Лоов.

Екатерина Мильман родилась в Ленинграде в 1948 году. Она была заметной фигурой в культурной жизни города, входила в подпольное литературное объединение "Филологическая школа", а её стихи, не публиковавшиеся при жизни, сохранились лишь благодаря друзьям. В 1970-х годах Мильман преподавала живопись детям с ограниченными возможностями.

Дизайн таблички, созданной на основе портрета работы художницы Марии Бельц, разработал Кирилл Казанов. Непосредственно монтажом памятного знака на здании занимались Дмитрий Прытков и Иван Химин. После 2015 года следы самой Екатерины Мильман-Петровой теряются.

Ранее мы сообщили о том, что бульвар Вербицкой появится на Троицкой площади между Петровской и Куйбышева.

Фото: ВКонтакте / Михаил Лоов