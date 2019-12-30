На Крестовском острове в Петербурге закончатся новостройки

Свободного пространства остается все меньше.

В Петербурге на Крестовском острове могут закончиться новостройки. Это связано с тем, что свободных земельных участков на территории практически не осталось. Об этом сообщила "Стройгазета" со ссылкой на ГК "Еврострой". Эксперты напомнили, что данное пространство является единственной локацией, в которой создается элитное жилье.

К 2020 году предложение на первичном рынке элитных квартир не превышает 140 объектов. На данный момент реализуется семь комплексов. Пять из них введены в эксплуатацию. Средняя стоимость квадратного метра на Крестовском острове составляет 500 тысяч рублей. В течение года цена может подняться на 10-15 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что внутренняя отделка небоскреба "Лахта-центр" может обойтись в 3 млрд долларов.

Фото: Piter.tv

