На Крестовском острове на съемках взорвали автомобиль

Машина горела под присмотров профессионалов.

Петербуржцы обратили внимание на пожар на Южной дороге в Петроградском районе. Как узнал Piter.TV от источника, там проходили съемки, во время которых взорвали машину. Публикуем кадры с эффектного возгорания.

В небе появился черный дым. Пользователи начали гадать, что произошло на Южной дороге. В 11-м часу на место прибыли полицейские и установили, что сгорела, предположительно, "Ауди". Как выяснилось позже, пожар был запланирован, так как там велись съемки. Никто не пострадал.

Ранее пожар на съемок устроили на заводе "Красный треугольник".

Напомним, что в дни матчей Евро-2020 вход на Крестовский остров будет осуществляться по пропуску. Ранее Piter.TV рассказал, как его получить.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург