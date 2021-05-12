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На Крестовском острове на съемках взорвали автомобиль

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Машина горела под присмотров профессионалов.

Петербуржцы обратили внимание на пожар на Южной дороге в Петроградском районе. Как узнал Piter.TV от источника, там проходили съемки, во время которых взорвали машину. Публикуем кадры с эффектного возгорания.

В небе появился черный дым. Пользователи начали гадать, что произошло на Южной дороге. В 11-м часу на место прибыли полицейские и установили, что сгорела, предположительно, "Ауди". Как выяснилось позже, пожар был запланирован, так как там велись съемки. Никто не пострадал. 

Ранее пожар на съемок устроили на заводе "Красный треугольник". 

Напомним, что в дни матчей Евро-2020 вход на Крестовский остров будет осуществляться по пропуску. Ранее Piter.TV рассказал, как его получить. 

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: крестовский остров, пожар, съемки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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