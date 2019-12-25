На Краснопутиловской автомобилист в пылу конфликта толкнул оппонента под колеса машины

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с множеством травм.

Вечером во вторник, 22 декабря, на Краснопутиловской улице перед железным переездом повздорили два автомобилиста. Конфликт, как стало известно вчера, закончился плачевно – один из мужчин попал под встречную машину.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, примерно в 17.00 у дома №42 сцепились 34-летний житель Тамбовской области, владелец "УАЗ Патриот", и 31-летний гендиректор ООО "Невский прокатный завод", управлявший "Фольксвагеном Тигуан". Конфликт между автомобилистами вспыхнул из-за несоблюдения правил дорожного движения, в ходе ссоры петербуржец толкнул тамбовчанина на проезжую часть, и мужчина попал под движущийся во встречном направлении "Хендай", которым управляла автоледи.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытыми переломами грудины, позвоночника, кисти, закрытой травмой груди, ушибленной раной бедра. Виновника травм автомобилиста задержали на месте и отпустили под обязательство после опроса в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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