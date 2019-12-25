Два петербуржца подрались на Краснопутиловской улице

Вечером во вторник, 22 декабря, на Краснопутиловской произошел странный инцидент. По всей видимости, двое мужчин попали в аварию, а затем решили выяснить обстоятельства кулаками. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Драка закончилась плачевно: одного из мужчин сбила встречная машина.
Был живой, когда в скорую грузили, стояли минут 20, потом поехали с сиреной
отметил петербуржец в соцсетях.
В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.
Ранее мы писали, что на перекрестке Российского и Товарищеского столкнулись две легковушки.
Фото: vk.com/spb_today
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