Два петербуржца подрались на Краснопутиловской улице

Одного из них сбила машина.

Вечером во вторник, 22 декабря, на Краснопутиловской произошел странный инцидент. По всей видимости, двое мужчин попали в аварию, а затем решили выяснить обстоятельства кулаками. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Драка закончилась плачевно: одного из мужчин сбила встречная машина.

Был живой, когда в скорую грузили, стояли минут 20, потом поехали с сиреной отметил петербуржец в соцсетях.

В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.

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Фото: vk.com/spb_today