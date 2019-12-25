  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два петербуржца подрались на Краснопутиловской улице
Сегодня, 18:56
40
smirenny

Два петербуржца подрались на Краснопутиловской улице

0 0

Одного из них сбила машина.

Вечером во вторник, 22 декабря, на Краснопутиловской произошел странный инцидент. По всей видимости, двое мужчин попали в аварию, а затем решили выяснить обстоятельства кулаками. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

Драка закончилась плачевно: одного из мужчин сбила встречная машина.

Был живой, когда в скорую грузили, стояли минут 20, потом поехали с сиреной

отметил петербуржец в соцсетях.

В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Российского и Товарищеского столкнулись две легковушки.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: драка, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии