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На перекрестке Российского и Товарищеского столкнулись две легковушки
Сегодня, 15:59
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smirenny

На перекрестке Российского и Товарищеского столкнулись две легковушки

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Обломки машин раскиданы по всему перекрестку.

Днем во вторник, 22 декабря, на перекрестке Российского и Товарищеского проспектов произошла серьезная авария, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Столкнулись такси "Шкода Рапид" и "Форд Фокус". ДТП мешает проезду потока машин. Отмечается, что в машине такси пострадала пассажирка. Ее передали медикам в тяжелом состоянии с ушибами живота. К месту также прибыла реанимация. Водителя такси госпитализировали с серьезными травмами. О состоянии людей, находившихся в "Форде", пока ничего неизвестно. 

Как именно произошла авария, неясно. 

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенник из колонии выманил у экс-прокурора более 2-х млн рублей.

Фото: "Мегаполис"

Теги: авария, дтп
Категории: ДТП, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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