На перекрестке Российского и Товарищеского столкнулись две легковушки

Обломки машин раскиданы по всему перекрестку.

Днем во вторник, 22 декабря, на перекрестке Российского и Товарищеского проспектов произошла серьезная авария, сообщил источник в правоохранительных органах.

Столкнулись такси "Шкода Рапид" и "Форд Фокус". ДТП мешает проезду потока машин. Отмечается, что в машине такси пострадала пассажирка. Ее передали медикам в тяжелом состоянии с ушибами живота. К месту также прибыла реанимация. Водителя такси госпитализировали с серьезными травмами. О состоянии людей, находившихся в "Форде", пока ничего неизвестно.

Как именно произошла авария, неясно.

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Фото: "Мегаполис"