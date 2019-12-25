В Петербурге мошенник из колонии выманил у экс-прокурора более 2-х млн рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Северной столице мошенник из колонии выманил у экс-прокурора миллионы рублей. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился 66-лентий петербуржец. Мужчина рассказал, что в период с 14 по 16 декабря ему на мобильный телефон с разных номеров звонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности одного из банков. После разговора петербуржец перевёл лжесотруднику более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный отобрал у школьницы смартфон в Парголово.

Фото: pixabay