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В Петербурге мошенник из колонии выманил у экс-прокурора более 2-х млн рублей
Сегодня, 13:21
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге мошенник из колонии выманил у экс-прокурора более 2-х млн рублей

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Северной столице мошенник из колонии выманил у экс-прокурора миллионы рублей. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился 66-лентий петербуржец. Мужчина рассказал, что  в период с 14 по 16 декабря ему на мобильный телефон с разных номеров звонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности одного из банков. После разговора петербуржец перевёл лжесотруднику более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный отобрал у школьницы смартфон в Парголово.

Фото: pixabay

Теги: мошенники, телефонные мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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