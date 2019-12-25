Неизвестный отобрал у школьницы смартфон в Парголово

Мужчина угрожал девочке применением физической силы.

Вечером в понедельник, 21 декабря, в полицию обратилась 14-летняя школьница, проживающая в Парголово. Как стало известно Piter.TV, восьмиклассница стала жертвой грабителя.

Инцидент произошел в лифтовом холле дома №25 по Заречной улице, где на девочку напал неизвестный. Под угрозой применения физической силы мужчина открыто похитил у школьницы смартфон стоимостью 15 тысяч рублей.

На вид высокому и худощавому преступнику с большим носом было 45 лет, одет мужчина был в черную короткую куртку и синие джинсы. Преступника разыскивают, возбуждено уголовное дело о грабеже.

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Фото: pixabay