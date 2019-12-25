Липовая колдунья сняла с пенсионерки порчу за 200 тысяч рублей

Незнакомка подошла к женщине, когда та собиралась заходить в свою квартиру.

Днем в среду, 16 декабря, в полицию позвонила 87-летняя жительница Кронштадта. Как стало известно Piter.TV, пенсионерку обманула липовая колдунья.

Как выяснилось, днем раньше к пожилой женщине, собиравшейся заходить в свою квартиру в доме на проспекте Ленина, подошла неизвестная. Незнакомка заявила, что на пенсионерку наведена порча и, втершись в доверие, прошла с женщиной в ее квартиру. Там колдунья под видом снятия порчи ввела пожилую петербурженку в заблуждение и похитила 200 тысяч рублей.

На вид "волшебнице" было 45-60 лет, рост около 165 см, была одета в вязаную коричневую шапку и светло-зеленое пальто ниже колен. С места происшествия полиция изъяла следы пальцев рук и обуви, следы материи, одежду, полотенце и две дактокарты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о задержании липовых родственников-аферистов, просивших "в долг" у пожилых петербуржцев.

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