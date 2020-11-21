Задержаны липовые родственники-аферисты, просившие "в долг" у пожилых петербуржцев

Мошенники успели обмануть двух пенсионерок.

В Петербурге задержали двоих мошенников, заработавших как минимум 180 тысяч рублей на доверчивых пожилых горожанах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Отмечается, что 37-летний и 44-летний неработающие мужчины ранее неоднократно судимы, в том числе за мошенничество. Один из них живет в Новом Девяткино, второй – в Красном Селе. Аферисты обманывали пенсионеров, прикидываясь их родственниками: мошенники успели позвонить двум жертвам, представлялись внуком и племянником и просили денег в долг. В сентябре 91-летняя петербурженка отдала мошенникам 140 тысяч рублей, деньги старушка передала знакомому своего липового родственника, который уже поджидал у подъезда пенсионерки. Сразу после этого женщина поняла, что ее обманули. Второй аналогичный случай произошел также в сентябре, жертвой стала 85-летняя пенсионерка, у которой лжевнук попросил 40 тысяч рублей для поездки в Турцию.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, полиция устанавливает иные эпизоды мошеннической деятельности задержанных. Отмечается, что при обысках полицейские нашли ноутбук с персональными данными жителей города, банковские карты, множество мобильных телефонов и сим-карт, 250 тысяч рублей.

Также мы рассказывали, что лжегазовщики заперли хозяина квартиры в ванной и украли его телефон.

Видео: пресс-служба ГУ МВД