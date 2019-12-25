Лжегазовщики заперли хозяина квартиры в ванной и украли его телефон

Злоумышленники воспользовались тем, что пенсионер был в квартире один.

В Петербурге получило развитие дела, длящегося с декабря прошлого года. 5 декабря в полицию обратился пенсионер, живущий на улице Козлова. Мужчина пожаловался, что стал жертвой лжегазовщиков. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, накануне к нему в квартиру постучались двое мужчин, представившихся работниками службы газа. Визитеры предложили получить компенсацию за установленные ранее приборы учета газа. Злоумышленники воспользовались тем, что пенсионер был в квартире один, и закрыли его в ванной комнате. После ухода неприятных гостей мужчина обнаружил пропажу своего мобильного телефона.

В полиции возбудили уголовное дело о грабеже, а спустя почти полгода, 6 августа, в аэропорту Пулково задержали одного из подозреваемых лжегазовщиков. Им оказался неработающий 24-летний житель Башкортостана, его подельника ищут.

Ранее мы рассказывали, как в Шушарах неизвестный избил и ограбил пенсионерку в ее же квартире.

Фото: Piter.TV