Монтажника оштрафовали на 150 тысяч за падение вывески на женщину в Петербурге

Пострадавшая получила травму головы и потребовала наложения швов.

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал монтажника, по вине которого на женщину рухнула вывеска магазина. Об этом 16 апреля рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина при установке вывески применил неподходящие саморезы. В итоге конструкция упала с крыши торгового центра "Норд" на голову прохожей. Женщина получила легкий вред здоровью в виде ушибленной раны теменной области, которая потребовала наложения швов.

Сам монтажник полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он добровольно выплатил пострадавшей 30 тысяч рублей. Суд признал гражданина виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, с компании, где трудился монтажник, взыскали в пользу потерпевшей 806 рублей имущественного вреда и 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

