Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

На Краснолиманском направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции, проводимой районах Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества, огнем артиллерии и ударами авиации "Центральной" группировки сил нанесено поражение по штурмовым группам 21 и 42 механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что потери противника составили более 60 человек личного состава , а также уничтожены две боевые машины пехоты. В рамках контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Дополнительно барражирующим боеприпасом "Ланцет" ликвидирована самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" ВСУ.

Тяжёлыми огнемётными системами "Солнцепёк" нанесено огневое поражение по трём районам скопления личного состава и огневым средствам противника в районе Червоная Диброва. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Экипажи бомбардировочной авиации совершили удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации ВСУ, размещенных районах населенных пунктов Новосергеевка и Терны.

Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке.

Фото и видео: Минобороны России