В Ковенском переулке завершились ремонтные работы

Специалисты заменили 16 метров трубопровода.

Накануне из-за прорыва трубы перекрывали движение по Ковенскому переулку. В понедельник, 23 декабря, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы. В ходе устранения дефекта теплоэнергетики заменили 16 метров трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты напомнили, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не стоит подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Не нужно пытаться пройти или проехать по затопленным улицам.

В доме на Маршала Захарова неизвестные "взорвали" мусоропровод и трубу.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK