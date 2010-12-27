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В Ковенском переулке завершились ремонтные работы
Сегодня, 8:51
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nastya960

В Ковенском переулке завершились ремонтные работы

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Специалисты заменили 16 метров трубопровода.

Накануне  из-за прорыва трубы перекрывали движение по Ковенскому переулку. В понедельник, 23 декабря, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы. В ходе устранения дефекта теплоэнергетики заменили 16 метров трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

Специалисты напомнили, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не стоит подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Не нужно пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. 

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Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK

Теги: ковенский переулок, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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