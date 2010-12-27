Движение по Ковенскому переулку перекрыли из-за прорыва трубы

Территорию заволокло паром.

Ковенский переулок в Центральном районе Петербурга в воскресенье заволокло паром от потекшой трубы с горячей водой. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Аварийные службы прибыли на место случившегося. Место прорыва огородили. Движение по переулку ограничили до окончания работ. Жители пока остаются без горячей воды.

Сотрудники "Теплосети" еще утром обнаружили несколько дефектов на территории теплосети. Нарушения планируют устранить в ближайшее время.

Ранее мы рассказали, что на проспекте Космонавтов завершили замену 4,5 метров трубопровода.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK