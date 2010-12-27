В пятницу, 20 декабря, в доме на Маршала Захарова неизвестные "взорвали" мусоропровод и трубу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Взрыв прогремел между 1 и 2 этажом. На место оперативно выехали пожарные и полицейские. Возгорание устранили за полчаса,
"Пожар мусоропровода, а в итоге и взрыв трубы произошёл на улице Маршала Захарова в доме 13",
—сказано в сообщении.
По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время соответствующие службы чинят мусоропровод и трубу.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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Фото: vk.com/spb_today/ Семен Сухов
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