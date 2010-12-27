По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

В пятницу, 20 декабря, в доме на Маршала Захарова неизвестные "взорвали" мусоропровод и трубу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрыв прогремел между 1 и 2 этажом. На место оперативно выехали пожарные и полицейские. Возгорание устранили за полчаса,

"Пожар мусоропровода, а в итоге и взрыв трубы произошёл на улице Маршала Захарова в доме 13", —сказано в сообщении.

По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время соответствующие службы чинят мусоропровод и трубу.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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Фото: vk.com/spb_today/ Семен Сухов