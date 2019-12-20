Протаранившая машину ДПС автоледи отказалась от освидетельствования

Авария произошла на у дома №26 по Коломяжскому проспекту.

Ночью 20 декабря в Приморском районе Петербурга произошла серьезная авария. По официальной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, 43-летняя женщина на Volkswagen Polo протаранила патрульный автомобиль ДПС.

Авария произошла около 1:05 у дома №26 по Коломяжскому проспекту. Автоледи въехала в авто, которое остановилось на запрещающий сигнал светофора. В отношении нарушительницы был составлен протокол об административном правонарушении. По предварительной информации, женщина была пьяна. Однако от медицинского освидетельствования она отказалась.

По факту случившегося проводится проверка. Информации о пострадавших не поступало.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Коваленко