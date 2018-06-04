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Пьяная автоледи въехала в автомобиль ДПС на проспекте Испытателей
Сегодня, 9:27
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nastya960

Пьяная автоледи въехала в автомобиль ДПС на проспекте Испытателей

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О пострадавших информация не поступала.

Ночью  20 декабря в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом петербуржцы рассказали в группе "ДТП и ЧП".

Авария произошла на пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей. По предварительной информации, в машину сотрудников ДПС въехала пьяная девушка на автомобиле "Поло". Она ехала с высокой скоростью и сзади въехала в патрульный автомобиль.

О пострадавших информация не поступала.

На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: дтп с дпс, проспект испытателей
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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