Пьяная автоледи въехала в автомобиль ДПС на проспекте Испытателей

О пострадавших информация не поступала.

Ночью 20 декабря в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом петербуржцы рассказали в группе "ДТП и ЧП".

Авария произошла на пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей. По предварительной информации, в машину сотрудников ДПС въехала пьяная девушка на автомобиле "Поло". Она ехала с высокой скоростью и сзади въехала в патрульный автомобиль.

О пострадавших информация не поступала.

На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП