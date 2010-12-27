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На станции "Комендантский проспект" произошёл коллапс из-за задержки поездов
Сегодня, 9:19
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nastya960

На станции "Комендантский проспект" произошёл коллапс из-за задержки поездов

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Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

Утром петербуржцы сообщили в социальных сетях о задержке поездов на станции метро "Комендантский проспект". Из-за этого на платформе образовался коллапс. По данным Piter.TV, сейчас ситуация нормализовалась, движение осуществляется в штатном режиме. 

Пресс-служба петербургского метрополитена отметила, что в одном из поездов была найдена неисправность, поэтому произошла небольшая задержка. 

Ранее в петербургском метро рассказали про сходства двух столичных подземок.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Павел Юринов)

Теги: комендантский проспект, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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