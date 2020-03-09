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На "Коле" собралась пробка из-за ДТП с пятью машинами

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Пробка собралась перед деревней Дусьево.

Очевидцы поделились видеозаписью в соцсетях и рассказали, что днем 9 марта на трассе "Кола" в сторону Петербурга у деревни Дусьево собралась большая пробка. 

Свидетели уточнили, что в ДТП участвовали пять машин, однако причины такой аварии неизвестны. Информация о ДТП не сообщалась.

Ранее мы сообщали, что на пересечении Вербной и Афонской вспыхнула грузовая "Газель". Также 9 марта авария с пятью автомобилями произошла на Пулковском шоссе.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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