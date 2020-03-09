На пересечении Вербной и Афонской вспыхнула грузовая "Газель"

Очевидцы считают, что внутри находились строительные материалы.

В понедельник, 9 марта, петербуржцы стали свидетелями того, как на пересечении Вербной улицы и улицы Афонской прямо на ходу вспыхнула грузовая "Газель".

Согласно информации очевидцев, пострадавших нет. Водители и пассажиры продолжают проезжать рядом с автомобилем, игнорируя угрозу взрыва. Предполагается, что внутри горящей машины находились строительные материалы.

Также с места событий сообщают, что к месту возгорания подъехали пожарные.

Ранее мы писали, что ночью в Петербурге сгорели три автомобиля.

Видео: Piter.tv