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Arinablinova
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На пересечении Вербной и Афонской вспыхнула грузовая "Газель"

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Очевидцы считают, что внутри находились строительные материалы.

В понедельник, 9 марта, петербуржцы стали свидетелями того, как на пересечении Вербной улицы и улицы Афонской прямо на ходу вспыхнула грузовая "Газель".

Согласно информации очевидцев, пострадавших нет. Водители и пассажиры продолжают проезжать рядом с автомобилем, игнорируя угрозу взрыва. Предполагается, что внутри горящей машины находились строительные материалы.

Также с места событий сообщают, что к месту возгорания подъехали пожарные.

Ранее мы писали, что ночью в Петербурге сгорели три автомобиля.

Видео: Piter.tv

Теги: газель, горит автомобиль, машина горит, пожар, пожар в машине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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