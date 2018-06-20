Ночью в Петербурге сгорели три автомобиля

О пострадавших информации нет.

В ночь на 21 апреля в Петербурге сгорели три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве сообщили, что первым начал гореть автомобиль Ford на проспекте Энтузиастов у дома 47. Машина выгорела полностью, затем пламя перекинулось на соседнюю иномарку. К счастью, автомобиль удалось спасти. На место происшествия выехали восемь пожарных и две спецмашины.

Еще один пожар случился в Кировском районе Петербурга. Местные жители позвонили в дежурную часть в 04:15 и рассказали о том, что видят огонь у дома 17 на бульваре Новаторов. Выяснилось, что горит автомобиль Chevrolet. Тушили иномарку почти 40 минут. Информации о пострадавших нет.

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