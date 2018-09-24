На Кипре решили проверить получивших гражданство за инвестиции

В феврале власти страны ужесточали условия предоставления "золотого паспорта".

Во вторник, 29 октября, стало известно, что власти Кипра намерены перепроверить заявления на гражданство, которые были поданы до 2018 года. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.

Для проверки гражданств, полученных по "инвестиционной" модели, привлекут три компании. Они и выяснят, кто из новых граждан Кипра ранее совершал преступления или находится под санкциями в Европе.

Отметим, что на острове существует программа, в ходе которой можно получить гражданство Кипра за инвестиционный взнос в размере от двух миллионов евро. С февраля требуется оплатить дополнительный сбор.

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Видео: Александр Аникеев / YouTube