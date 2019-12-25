На Каменноостровском проспекте малыша придавило шкафом

На годовалого малыша упала мебель. Сейчас за его жизнь борются медики.

В субботу, 25 июля, на маленького жителя Петроградского района упал шкаф. Ребенок получил серьезные травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло в квартире на Каменноостровском проспекте. Ребенка госпитализировали. Жизнь полуторагодовалого мальчика пытаются спасти вторые сутки врачи детской больницы.

Известно, что родители пациента - граждане Узбекистана. Отец работает дворником, мать находится в отпуске по причине беременности. На специальных учетах семья не состоит.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Тельмана госпитализировали школьницу с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Pexels