На Каменноостровском проспекте малыша придавило шкафом

В субботу, 25 июля, на маленького жителя Петроградского района упал шкаф. Ребенок получил серьезные травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Несчастье произошло в квартире на Каменноостровском проспекте. Ребенка госпитализировали. Жизнь полуторагодовалого мальчика пытаются спасти вторые сутки врачи детской больницы.
Известно, что родители пациента - граждане Узбекистана. Отец работает дворником, мать находится в отпуске по причине беременности. На специальных учетах семья не состоит.
Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Тельмана госпитализировали школьницу с отравлением неизвестным веществом.
Фото: Pexels
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