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На Каменноостровском проспекте малыша придавило шкафом
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На Каменноостровском проспекте малыша придавило шкафом

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На годовалого малыша упала мебель. Сейчас за его жизнь борются медики.

В субботу, 25 июля, на маленького жителя Петроградского района упал шкаф. Ребенок получил серьезные травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло в квартире на Каменноостровском проспекте. Ребенка госпитализировали. Жизнь полуторагодовалого мальчика пытаются спасти вторые сутки врачи детской больницы. 

Известно, что родители пациента - граждане Узбекистана. Отец работает дворником, мать находится в отпуске по причине беременности. На специальных учетах семья не состоит.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Тельмана госпитализировали школьницу с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Pexels

Теги: медики, петроградка, ребенка зажало шкафом
Категории: Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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