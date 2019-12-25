На улице Тельмана госпитализировали школьницу с отравлением неизвестным веществом

Отец обнаружил 16-летнюю дочь без сознания на полу.

В Невском районе девочка-подросток отравилась неизвестным веществом и попала в больницу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 25 июля.

Школьница поступила в детскую городскую больницу № 5 с тяжелым отравлением неизвестным препаратом. Сейчас за ее жизнь борются врачи. По словам отца 16-летней пострадавшей, ребенка он нашел на полу в квартире без сознания. Таблеток и порошков рядом с девочкой мужчина не обнаружил.

Известно, что семья, в которой растет подросток, неполная. Однако на специальных учетах она не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что против пенсионера, который приехал в Боткинскую больницу с оружием, возбудили уголовное дело.

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