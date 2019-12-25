Против пенсионера, который приехал в Боткинскую больницу с оружием, возбудили уголовное дело

Старик вместе с супругой поступил в стационар с коронавирусной инфекцией. В его сумке нашли боеприпасы.

В Красногвардейском районе полиция возбудила уголовное дело против пенсионера, который прибыл в Боткинскую больницу вооруженным. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, что при досмотре охранники обнаружили в сумке пожилого мужчины ружье и патроны. Пациента опросить не успели, поскольку тот вместе с женой прибыли в тяжелом состоянии и нуждались в срочной реанимации. Сын больного пояснил сотрудникам полиции, что его отец - охотник. Теперь дедушку после выздоровления ждут разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Глухарской улице из окна дома вывалилась женщина.

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