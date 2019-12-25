На Глухарской улице из окна дома вывалилась женщина

Она скончалась от полученных травм прямо на асфальте.

В Приморском районе из окна многоэтажного дома выпала женщина. Об этом сообщили свидетели случившегося в социальных сетях 25 июля.

Жительница жома № 27 на Глухарской улице упала из окна. Ее тело обнаружили на асфальте. Петербурженка скончалась до прибытия машины скорой помощи.

Правоохранители выясняют, каким образом женщина выпала из окна. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в квартире на улице Бутлерова убили бабушку и ее сына.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург