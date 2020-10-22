Школьников в Петербурге отправляют на "удаленку" из-за вспышки ковида и гриппа

Также не работает временно 31 группа в дошкольных учреждениях.

В Петербурге на карантин закрыли десятки школьных классов и групп в детских садах. Это связано с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом, пишет 18 марта "Бриф24".

В учебных заведениях перевели на "удаленку" 68 классов, не работает временно 31 группа в дошкольных учреждениях. Законные представители учащихся и воспитанников проинформированы о необходимых мерах предосторожности.

При этом, по информации Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость в Северной столице понизилась на более чем 4%. В группе риска остаются дети от 3 до 6 лет.

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