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Школьников в Петербурге отправляют на "удаленку" из-за вспышки ковида и гриппа
Сегодня, 15:46
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Школьников в Петербурге отправляют на "удаленку" из-за вспышки ковида и гриппа

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Также не работает временно 31 группа в дошкольных учреждениях.

В Петербурге на карантин закрыли десятки школьных классов и групп в детских садах. Это связано с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом, пишет 18 марта "Бриф24"

В учебных заведениях перевели на "удаленку" 68 классов, не работает временно 31 группа в дошкольных учреждениях. Законные представители учащихся и воспитанников проинформированы о необходимых мерах предосторожности. 

При этом, по информации Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость в Северной столице понизилась на более чем 4%. В группе риска остаются дети от 3 до 6 лет.

Фото: pxhere 

Теги: грипп и орви, карантин, ковид
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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