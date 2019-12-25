За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась на 4,2%

Основной причиной заболеваемости остаются вирусы гриппа: их обнаружили в 73,4% случаев.

В период с 10 по 16 марта в Петербурге на 4,2% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Наиболее уязвимая группа – дети в возрасте от 3 до 6 лет, рассказали в Роспотребнадзоре по региону.

Основной причиной заболеваемости остаются вирусы гриппа: их обнаружили в 73,4% случаев. Также значительную долю составляют РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2.

За неделю зарегистрировали 48,6 тыс. случаев заболеваний. Из общего количества лабораторно подтвержденных случаев гриппа за весь сезон зафиксировано 14,3 тыс. случаев, из них 2,7 тыс. человек заболели в последние семь дней. Заболеваемость ковидом тоже снизилась на 36,5% (301 случай).

Важно помнить, что самостоятельное назначение медикаментов может усугубить состояние здоровья и привести к серьезным осложнениям. Все решения относительно приема лекарственных препаратов должны приниматься исключительно медицинскими специалистами после проведения необходимых лабораторных исследований. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

А в период с 3 по 9 марта в городе отметился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5,4%.

Фото: Piter.TV