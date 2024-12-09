За неделю в Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

При этом заболеваемость ковидом снизилась на 13,3%.

В период с 3 по 9 марта в Петербурге отметился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще болели дети в возрасте от 3 до 6 лет, рассказали в Роспотребнадзоре по региону.

Всего за неделю зарегистрировали 50,8 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Порядка 65,5% случаев связаны с вирусами гриппа, среди негриппозных вирусов встречаются РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. Также подтвердилось 2,7 тыс. случаев гриппа. При этом заболеваемость ковидом снизилась на 13,3%(474 случая).

При появлении температуры, насморка, кашля, боли в горле и других симптомов обратитесь к врачу, пройдите лабораторное обследование, соблюдайте назначенный врачом режим и снижайте нагрузки на организм. Важно не заниматься самолечением.

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