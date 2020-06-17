На Камчатке зафиксировали второй природный пожар в районе режима ЧС. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Эксперты пояснили, что возгорание затронуло территорию в 120 га. Пламя распространяется по Быстринскому району. Ранее там же начался еще один пожар с площадью в 750 га.
Возгорание было обнаружено в нескольких километрах от села Анавгай. На месте работают сотрудники лесоохраны
ГУ МЧС по региону
На данный момент известно, что в тушении задействовано более 20 человек и три единицы спецтехники. Пожарные используют вертолет с водосливным устройством.
Стоит добавить, что угрозы для жителей села Анавгай нет. От пожара его защищает природная преграда в виде реки Быстрой. Ее ширина составляет 40 метров.
Более 50 человек борются с природным пожаром на Камчатке.
Видео: YouTube / Оксана Иванова
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