Площадь нового возгорания составила 120 га.

На Камчатке зафиксировали второй природный пожар в районе режима ЧС. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Эксперты пояснили, что возгорание затронуло территорию в 120 га. Пламя распространяется по Быстринскому району. Ранее там же начался еще один пожар с площадью в 750 га.

Возгорание было обнаружено в нескольких километрах от села Анавгай. На месте работают сотрудники лесоохраны ГУ МЧС по региону

На данный момент известно, что в тушении задействовано более 20 человек и три единицы спецтехники. Пожарные используют вертолет с водосливным устройством.

Стоит добавить, что угрозы для жителей села Анавгай нет. От пожара его защищает природная преграда в виде реки Быстрой. Ее ширина составляет 40 метров.

Более 50 человек борются с природным пожаром на Камчатке.

Видео: YouTube / Оксана Иванова