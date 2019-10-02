В настоящее время опасности для села Эссо нет.

На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села. Об этом рассказали представители краевого главка МЧС. В экстренном ведомстве пояснили, что возгорание началось около села Эссо Быстринского района. на месте ликвидации последствий работают силы лесоохраны, пожарные, добровольцы, спасатели.

На месте происшествия работают более 50 человек… В тушении задействованы два вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды сотрудники регионального МЧС

Огонь по территории начал распространяться из-за загоревшегося валежника на сопке около села. Очаг обнаружен специалистами на прошлой неделе. Изначально пожар затронул территорию в три гектара. Тушение осложнилось крутизной склона, а также труднодоступной местностью и безветренной погодой.

В настоящее время для защиты села Эссо организована минерализованная полоса протяжённостью 30 километров и шириной 10 метров. Огонь направляется в противоположную сторону от населенного пункта. Местные жители отмечают, что не чувствуют запаха гари и не видят дым от пожара.

В Югорске ликвидировали лесной пожар.

Видео: YouTube / Оксана Иванова