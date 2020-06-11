Спасатели тушили пожар на 5 гектарах.

В Югорске ликвидировали лесной пожар. Об этом рассказали представители экстренного ведомства по Ханты-Мансийскому автономному округу. В региональном ГУ МЧС отметили, что возгорание было связано с отходами из древесины.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России представители ГУ МЧС по региону

Напомним, что пламя вспыхнуло в городской черте, на улице Кондинской в Югорске. В тушении было задействовано около 100 спасателей и 21 единица спецтехники. Пожар перекинулся на порубочный материал, расположенный около строящегося жилого микрорайона. Затем огонь распространился на лесной участок. В течение нескольких часов возгорания локализовали на пяти гектарах.

В экстренном ведомстве добавили, что тушение пожара сопровождалось трудностями, связанными с отсутствием доступа к воде. Рядом с местом инцидента не было естественных источников водоснабжения. Ближайший пожарный гидрант находился в 1,5 км от места возгорания.

Видео: в Югорске мужики тушили снегом пылающий микроавтобус.

Видео: Вконтакте / Виктория Шкляр