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На окраине Югорска загорелся лес

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Спасатели тушат огонь на трех гектарах леса.

На окраине Югорска загорелся лес. Об этом рассказали представители  регионального отделения ГУ МЧС. Эксперты заявили, что на территории Ханты-Мансийской автономной области спасатели тушат три гектара леса. В ликвидации огня участвуют около сотни человек. По предварительным сведениям, деревья загорелись в городской черте.

Горит лес в черте города. Загорание произошло от порубочного материала - недалеко строился новый микрорайон, и этот материал загорелся - и огонь перекинулся на лес

представители ГУ МЧС по региону

В экстренном ведомстве уточнили, что пожар начался около 15:30 часов по местному времени (в 13:30 часов по московскому времени). Огонь начал распространяться по улице Кондинской. На месте происшествия задействованы 97 человек и 21 единица спецтехники. Пожар не представляет угрозу для местного населения. Эвакуировать жителей ближайших районов в ГУ МЧС на данный момент не планируют.

Видео: ночью спасатели тушили пожар в квартире на Серебристом бульваре.

Видео: Вконтакте / Виктория Шкляр

Теги: лес, регионы, хмао, югорск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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