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Видео: ночью спасатели тушили пожар в квартире на Серебристом бульваре

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Сведений о пострадавших не поступало.

Ночью 10-го июня в жилом доме Приморского района произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение об инциденте в дома №22, корпус 1 по Серебристому бульвару поступило 10-го июня в 02:15. В огне оказались 5 кв.метров площади в двухкомнатной квартире. В 02:51 пожар ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на горевшей подстанции на севере Петербурга хранились 30 тонн масла. 

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: жилой дом, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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