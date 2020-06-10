Видео: ночью спасатели тушили пожар в квартире на Серебристом бульваре

Сведений о пострадавших не поступало.

Ночью 10-го июня в жилом доме Приморского района произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение об инциденте в дома №22, корпус 1 по Серебристому бульвару поступило 10-го июня в 02:15. В огне оказались 5 кв.метров площади в двухкомнатной квартире. В 02:51 пожар ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на горевшей подстанции на севере Петербурга хранились 30 тонн масла.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished