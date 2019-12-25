На горевшей подстанции на севере Петербурга хранились 30 тонн масла

Сигнал о загоревшейся подстанции дежурному поступил в 17:55. Пожарные не допустили взрыва трансформатора, все пожарные при этом работали с бронещитом, способным защитить человека от ударной волны на расстоянии 30 метров.

На электрической подстанции, вызвавшей вечером 9 июня пожарную тревогу во время грозового ливня, хранились 30 тонна масла. Об этом "Фонтанке" сообщили в МЧС.

Сигнал о загоревшейся подстанции дежурному поступил в 17:55. Из-за угрозы взрыва на место возгорания были отправлены несколько пожарно-спасательных частей. Над трансформатором подстанции №99 горел изолятор, станция находится на пересечении ЗСД и КАД в районе Левашовского шоссе. Данная подстанция питает автозаводы Hyundai, Nissan, промзону в Каменке и часть северо-запада Петербурга

На автозаводе Hyundai заявили, что возгорание на подстанции прошло для их предприятия бесследно. Пожарные не допустили взрыва трансформатора, все пожарные при этом работали с бронещитом, способным защитить человека от ударной волны на расстоянии 30 метров.

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Фото: Piter.TV