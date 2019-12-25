В Мурино сгорел продуктовый магазин

С огнем боролись восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В ночь на 10 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 02:30. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит продуктовый магазин в доме №6 на бульваре Менделеева в Мурино. С огнем боролись восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Пожар удалось потушить за полчаса.

Жители Мурино рассказали, что неоднократно слышали хлопки от лопающихся стекол. На момент возгорания в магазине никого не было. Сообщения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что при пожаре на Пискаревском проспекте пострадали две машины.

Фото: Piter.TV