Площадь возгорания на данный момент составляет 20 гектаров.

Более 50 человек борются с природным пожаром на Камчатке. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Эксперты рассказали, что на территории около 20 гектаров около села Эссо в Быстринском районе загорелся валежник.

Напомним, что огонь начал распространяться еще 10 июня. Тогда спасатели говорили о площади возгорания в три гектара. Очаг пламени находился на сопке около Эссо. Представители экстренного ведомства отметили, что ликвидация пламени осложняется большой крутизной склона.

Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода представитель ГУ МЧС по региону

Спасатели добавили, что для защиты местного населения создана минерализованная полоса. Ее длина составляет 30 метров, а ширина - около 10 метров.

В Югорске ликвидировали лесной пожар.

Видео: YouTube / Информационное Агентство 41