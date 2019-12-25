На дне Курильского озера спасатели нашли тела еще двоих пассажиров Ми-8.

На Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета. Об этом в собственном Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Солодов. По информации от чиновника, спасательные службы нашли в месте падения Ми-8 в Курильском озере останки трех жертв. Поисковая операция продолжается за счет сил ГУ МЧС, Минобороны и представителей Кроноцкого заповедника.

На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток. Владимир Солодов, глава Камчатки

Напомним, что ранее при помощи глубоководного аппарата Минобороны РФ ведомства смогли обнаружить место, в котором затонуло воздушное судно. Борт находится на расстоянии в 500 метров от береговой полосы. Корпус лежит на глубине в 110 метров. В общей сложности за последние сутки специалисты обследовали порядка 5 000 квадратных метров акватории водоема, около 27 тысяч квадратных метров дна озера.

Один из выживших при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасались люди.

Фото: YouTube / kamgov_41