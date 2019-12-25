Рухнувший на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 м

Рухнувший Ми-8 засекла глубоководная аппаратура Минобороны РФ.

Рухнувший на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 метров. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава региона Владимир Солодов. Чиновник уточнил, что упавший в Курильское озеро Ми-8 зафиксирован глубоководными аппаратами российского оборонного ведомства.

Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен. Он находится на глубине 110-111 м. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый. Владимир Солодов, губернатор Камчатки

Эксперт пояснил, что в настоящее время на месте трагедии работают 15 человек личного состава ГУ МЧС, а также три глубоководных аппарата. Их регион получил от Минобороны РФ вместе с операторами. Специалисты определяют тактику по подъему вертолета.

Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей.

Фото: YouTube / kamgov_41